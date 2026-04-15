自転車の「青切符」で詐欺被害 男子高校生が６０００円だまし取られる 自転車の反則金「青切符」で、県内初の詐欺被害です。鹿児島県内の男子高校生が自転車で登校中、警察官を名乗る男2人に現金をだまし取られました。 自転車通学の高校生が多く利用する日置市のJR伊集院駅です。 自転車の「青切符」の制度を悪用した県内初の詐欺被害を受けて、15日は警察官がパトロールしました。 （高校生）「びっくりした」