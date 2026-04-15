自転車の「青切符」で詐欺被害 男子高校生が６０００円だまし取られる

自転車の反則金「青切符」で、県内初の詐欺被害です。鹿児島県内の男子高校生が自転車で登校中、警察官を名乗る男2人に現金をだまし取られました。

自転車通学の高校生が多く利用する日置市のJR伊集院駅です。

自転車の「青切符」の制度を悪用した県内初の詐欺被害を受けて、15日は警察官がパトロールしました。

（高校生）「びっくりした」

（高校生）「悪い大人もいるから気をつけようと思った」

「手信号していないから違反。今、反則金を払ったほうがいい」

警察によりますと、日置市の路上できのう14日朝、男子高校生が自転車で登校中、警察官を名乗る男2人に現金6000円をだまし取られました。

2人は交差点を右折した高校生を車で追いかけて横づけし、「警察だからちょっと止まって」「手信号していないから違反。今、反則金を払ったほうがいい」と話したといいます。

高校生に渡したのは「青切符」ではなく「白い紙」

そして、高校生に渡したのが、違反の通告書いわゆる「青切符」ではなく、氏名、電話番号、住所の記入欄がある白い紙でした。高校生に書かせた後、6000円を受け取り、立ち去ったということです。

男2人はいずれも20代後半とみられています。

警察官がその場で反則金の支払いを求めることはなく、警察は詐欺容疑で調べています。

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