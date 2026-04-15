歌手の新浜レオン（29）が15日、川崎市内で1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」を開催し、こっちのけんと（29）がスペシャルゲストとして参加。2人の共通点が語られた。【写真】全力でパフォーマンスをするこっちのけんと3人きょうだいの真ん中だという2人。けんとは「お互い根っから明るいというよりは、孤独も持っているという部分が共通点としてあって