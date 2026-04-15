新浜レオン＆こっちのけんと、共通点語る 新浜はけんと弟と先に共演の過去も
歌手の新浜レオン（29）が15日、川崎市内で1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」を開催し、こっちのけんと（29）がスペシャルゲストとして参加。2人の共通点が語られた。
【写真】全力でパフォーマンスをするこっちのけんと
3人きょうだいの真ん中だという2人。けんとは「お互い根っから明るいというよりは、孤独も持っているという部分が共通点としてあって、その部分が愛情があふれると思っています」と、新浜と通ずる点を語った。
観客の前で2人でパフォーマンスをするのは今回が初めて。けんとは「アウェー感がなかったです。レオンさんのファンの方が温かいし、ペンライトも緑だし、自分のライブしてるくらいの安心感がありました」とにっこり。新浜は「こちけんさんの曲がそもそも大好きですし、いつも1人でやってるからこそ、隣にいることの安心感、心強さを感じれて幸せでした」とうれしそうな表情。
けんとへの愛あふれる新浜だが、けんとの弟・菅生新樹と先に、某ドラマで共演を果たしている。新浜は「初めて俳優として出た時に、菅生さんと会って。こっちのけんとさんと繋がった時に『実は』とお話して。まだお兄さんとはごあいさつできてないですけど」と話すと、けんとは「ダンジョンの奥にいますから、なかなか会えない」と冗談を口にし、会場の笑いを誘った。
イベントでは、新浜が「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した後、2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」を披露。会場を熱気に包んだ。
【写真】全力でパフォーマンスをするこっちのけんと
3人きょうだいの真ん中だという2人。けんとは「お互い根っから明るいというよりは、孤独も持っているという部分が共通点としてあって、その部分が愛情があふれると思っています」と、新浜と通ずる点を語った。
けんとへの愛あふれる新浜だが、けんとの弟・菅生新樹と先に、某ドラマで共演を果たしている。新浜は「初めて俳優として出た時に、菅生さんと会って。こっちのけんとさんと繋がった時に『実は』とお話して。まだお兄さんとはごあいさつできてないですけど」と話すと、けんとは「ダンジョンの奥にいますから、なかなか会えない」と冗談を口にし、会場の笑いを誘った。
イベントでは、新浜が「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した後、2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」を披露。会場を熱気に包んだ。