4月13日、タレントのギャル曽根が、バラエティ番組『有吉ゼミ』（日本テレビ系）の大食い企画に出演した。圧巻の食べっぷりを見せたが、番組内での“勝ち気発言”に不満を持たれているようだ。発端になったのは、番組の人気企画「ギャル曽根VSチャレンジグルメ」だ。「ギャル曽根さんとゲストが、対決形式でチャレンジグルメを制限時間内に完食できるか競う内容です。今回はミラノ五輪銀メダリストのスノーボーダーの木俣椋真