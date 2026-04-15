4月13日、タレントのギャル曽根が、バラエティ番組『有吉ゼミ』（日本テレビ系）の大食い企画に出演した。圧巻の食べっぷりを見せたが、番組内での“勝ち気発言”に不満を持たれているようだ。

発端になったのは、番組の人気企画「ギャル曽根VSチャレンジグルメ」だ。

「ギャル曽根さんとゲストが、対決形式でチャレンジグルメを制限時間内に完食できるか競う内容です。今回はミラノ五輪銀メダリストのスノーボーダーの木俣椋真（りょうま）さんやレスリング金メダリストの日下尚さん、さらにSTARTO ENTERTAINMENTの5人組ジュニアグループ『KEY TO LIT（キテレツ）』の佐々木太光さんらが出演しました。

爆盛りの肉さぬきうどんやサーモン親子丼に挑戦。サーモン親子丼は、ギャル曽根さんが食べやすいメニューだったようで、『マジ今日ヤバいよ、みんな頑張らないと。私には絶対勝てないよ』と、強気な発言をする場面もあったのです」（スポーツ紙記者）

宣言通り、ギャル曽根はハイスピードで丼を平らげ、その食べっぷりに驚く視聴者も多かった。しかし、一方で、放送後のXでは、

《ギャル曽根がこんなんで私に勝てると思ってるのとか言ってたからちょっとイラッとした》

《ギャル曽根 接待コーナー》

など、反発する声が聞かれていた。この企画の構成に、疑問を持たれているようだ。

「参加するのは、力士やアスリート、さらに大食い自慢のアイドルやお笑い芸人など幅広いですが、ゲストのほとんどが時間切れになって食べきれないことが多く、ギャル曽根さんだけ完食というケースもめずらしくありません。

この企画には“本職”といえる大食いタレントはほとんど出演しないため、ギャル曽根さんがひとり勝ちになるのがお決まりになりつつあります。チャレンジグルメ企画は番組の名物で、ほぼ毎週のように、ギャル曽根さんが圧勝するため、うんざりしてしまう人もいるのでしょう」（芸能記者）

ギャル曽根は2021年から朝のバラエティ番組『ラヴィット!』（TBS系）の木曜レギュラーを務めている。タレントとして露出が増える一方、気になる点もあるようだ。

「『ラヴィット!』のレギュラーに就任して以降、ギャル曽根さんは負けず嫌いな面を全面に出す、“勝ち気キャラ”が目立っています。今回の『絶対勝てない』宣言も、そうした自身のポジションを加味しての発言だと思われます。ただ、ライバルといえる存在が少ないなか、そうした発言をしたことに疑問を抱く人もいたのかもしれません」（同前）

“大食いクイーン”を負かす逸材は現れるか──。