女優の土屋太鳳のお知らせが話題になっている。１５日までに更新したインスタグラムに「ずっとあたためてきたお知らせをやっとお伝えすることが出来ます…！本当に、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱい」と書き出すと、続けて「東京の恵比寿ガーデンプレイスで素敵な音楽を発信し続けるＢＬＵＥＮＯＴＥＰＬＡＣＥその場所で、８月３日月曜日、ディナー・ライブという形で心を込めた時間をご一緒できることになりま