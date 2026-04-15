女優の土屋太鳳のお知らせが話題になっている。

１５日までに更新したインスタグラムに「ずっとあたためてきたお知らせをやっとお伝えすることが出来ます…！ 本当に、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱい」と書き出すと、続けて「東京の恵比寿ガーデンプレイスで素敵な音楽を発信し続けるＢＬＵＥ ＮＯＴＥ ＰＬＡＣＥ その場所で、８月３日 月曜日、ディナー・ライブという形で心を込めた時間をご一緒できることになりました…！」と報告した。

さらに「私は役作りのスパイスやヒントとして 常に音楽にパワーをもらってきましたし、迷ったときには羅針盤のように、いろいろな音楽を心に抱きしめ続けてきました。 それはきっと、記憶がないくらい子どもの頃から本当にいろいろなジャンルの音楽や表現方法に触れる機会があったからだと思うのです その記憶は『土屋太鳳』として生きる上でいつのまにか心の土台になっていて、その土台があるからこそ、３１歳を迎えた今も、観てくださる方々へ自分なりの表現を伝えることが出来ているのだと思います」と胸の内をつづった。最後に「メンバーは、土屋太鳳 （ｖｏ）＃ＴＡＫＩＭＥＮ さん （ｄｓ，ｐｅｒ）＃ＭａｒｔｙＨｏｌｏｕｂｅｋ さん （ｂ）＃高橋佑成 さん （ｋｅｙｓ）そして…まだまだいろいろな意味でスペシャルなプレイヤーの方々が参加してくださいます 心を込めて準備をしています お会いできますよう…」と締め、モデルショットとともに投稿した。

この投稿に「太鳳ちゃん嬉しい素敵なお知らせありがとうございます 楽しみにしています」「アーティストの太鳳ちゃん 楽しみです」「ええ！！すごい！当たりますようにー！」などのコメントが寄せられている。