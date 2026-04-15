◆バスケットボールＢ１リーグ第３２節レバンガ北海道―Ａ千葉（１５日・北海きたえーる）レバンガ北海道の日本代表ＳＧ富永啓生（２５）が１５日、Ａ千葉戦に先発出場し、日本人（帰化選手を除く）史上最速５３試合目でＢ１通算１０００得点を達成した。Ｂ１通算９９３得点で迎えた。スタメンに名を連ねると、第１クオーター２４秒にこの日最初の得点となる３点シュート（Ｐ）を決め、３分２８秒にも３Ｐを成功。５分５４秒