◆バスケットボールＢ１リーグ第３２節 レバンガ北海道―Ａ千葉（１５日・北海きたえーる）

レバンガ北海道の日本代表ＳＧ富永啓生（２５）が１５日、Ａ千葉戦に先発出場し、日本人（帰化選手を除く）史上最速５３試合目でＢ１通算１０００得点を達成した。

Ｂ１通算９９３得点で迎えた。スタメンに名を連ねると、第１クオーター２４秒にこの日最初の得点となる３点シュート（Ｐ）を決め、３分２８秒にも３Ｐを成功。５分５４秒には２Ｐを決め、あっさりと節目の得点を挙げた。

これまでの日本人最速は、佐賀・金丸晃輔（当時は三河）が２０１７―１８シーズンに達成した６２試合。通算得点ランキング上位の千葉Ｊ・富樫勇樹や横浜ＢＣ・安藤誓哉、宇都宮・比江島慎らも２シーズン目で達成しており、１シーズン目での到達は異例のスピードとなった。

昨季まではＮＢＡ下部のＧリーグでプレーし、レバンガに電撃移籍。シーズン序盤から得点を量産し、東地区で一時首位に立ったチームの快進撃を支えてきた。３月２８日の宇都宮戦ではＢリーグキャリアハイの３６得点をマーク。前節までの１試合平均１９・１点は、得点ランキング（Ｂ１リーグ戦８５％以上出場）で全体５位、日本人選手ではトップを走っている。