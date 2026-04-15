歌手の新浜レオンが１５日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで１ｓｔＥＰ「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇ」の発売を記念したイベントを開催。ＥＰに収録されている新曲「ＬＯＶＥしない？」を作詞作曲を担当したこっちのけんとが応援に駆け付け、会場を盛り上げた。２０２４年に紅白歌合戦に初出場した新浜は、同じく初出場だったこっちのけんとと意気投合し、今回の新曲が出来上がった。ステージでは初出場曲の「すべてをあげよう」