歌手の新浜レオンが１５日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで１ｓｔＥＰ「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」の発売を記念したイベントを開催。ＥＰに収録されている新曲「ＬＯＶＥしない？」を作詞作曲を担当したこっちのけんとが応援に駆け付け、会場を盛り上げた。

２０２４年に紅白歌合戦に初出場した新浜は、同じく初出場だったこっちのけんとと意気投合し、今回の新曲が出来上がった。ステージでは初出場曲の「すべてをあげよう」を歌唱。さらにこっちのけんとも「はいよろこんで」をレオンと共に歌唱した。

こっちのけんとが制作した「ＬＯＶＥしない？」は、もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるをテーマに作られた曲で、新浜が「コーラスでも入ってくれますよね」と言うと、こっちのけんとは「はいよろこんで」と即答。２人でステージで新曲を歌唱し、ファンを喜ばせた。

今回の曲には「おつかレオン」「やさぐレオン」などレオン語をこっちのけんとがコーラスで入っており、２人で紅白の可能性について聞かれると、「それはぜいたくですね」と笑みを見せた。「今日からスタートなので、この『ＬＯＶＥしない？』をもって、全国、全世界に、いつでも一緒にいようねというメッセージを伝えたい」と語った。

また、先月、第１子が誕生したことを報告したこっちのけんとは「まだできていないのですけど、肩車をいつかちゃんとしたいですね。肩車をして公園を散歩するのが夢です」と語った。