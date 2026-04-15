すっごい派手…な都電が誕生 東京都交通局が2026年4月16日から、都電荒川線で8500形8501号車のリニューアル車両の運行を開始します。いわゆる「水戸岡デザイン」の電車がついに東京都内で日常的に走り始めます。 【乗ったらビビる…】これが「水戸岡デザイン都電」です！（写真で見る） クラウドファンディングも活用してリニューアルされた8501号車は1990年製。JR九州などの数々の車両デザインで知られる水戸岡鋭治の手により、