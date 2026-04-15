すっごい派手…な都電が誕生

東京都交通局が2026年4月16日から、都電荒川線で8500形8501号車のリニューアル車両の運行を開始します。いわゆる「水戸岡デザイン」の電車がついに東京都内で日常的に走り始めます。

【乗ったらビビる…】これが「水戸岡デザイン都電」です！（写真で見る）

クラウドファンディングも活用してリニューアルされた8501号車は1990年製。JR九州などの数々の車両デザインで知られる水戸岡鋭治の手により、白色の車体は「昔の都電を彷彿させる」という山吹色の派手な姿に生まれ変わりました。ちなみに水戸岡さんの所属するドーンデザイン研究所は板橋区に所在します。

内装は床・壁・天井・ベンチ・カウンター・ロールブラインドに至るまで全て木製で、床は寄木づくりで幾何学的な模様が構成されています。天井照明なども改めてデザインしたほか、飲食が可能なテーブルもセットできる（イベント時のみ使用）そうです。

交通局は「クラウドファンディングを通じて生まれた、全国の都電ファンとの繋がりを大切にしながら本車両を運行し、地域に根差した路線として走り続けてきた都電の更なる魅力向上と、沿線地域の活性化に取り組んでいきます」としています。