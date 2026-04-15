タレント・ほしのあき（４９）がカジュアルファッションを披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新。「トレーナーの形がタイプ」というロゴ入りのトップスを主役に全身コーデを完成させた。ショートパンツに厚底のショートブーツを合せ、スラリとした美脚を強調。キャスケット風の帽子でキュートに仕上げた。４９歳と思えぬ若々しさ。フォロワーは「若いね、あきさん」「素敵です」「今日もセレブでおしゃれでス