嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第2話今、私のことをなんて呼んだ？【編集部コメント】お義父さんなりに息子夫婦と交流を深めたいと思ってくれているのでしょう。お義母さん抜きでも焼肉に連れていってくれると