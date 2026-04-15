【ノンデリ義父！】義両親との関係も良好！…が、焼肉屋でモヤッとする事態に＜第2話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第2話 今、私のことをなんて呼んだ？
【編集部コメント】
お義父さんなりに息子夫婦と交流を深めたいと思ってくれているのでしょう。お義母さん抜きでも焼肉に連れていってくれるとは、ありがたいですよね。豪快に食べて、飲んで、楽しそうに過ごすお義父さん。トモアキさんとの仕事の話にも花が咲きます。そしてリサさんへの気遣いは忘れません……って、あれ？ お義父さん、今リサさんのことをなんて呼びましたか？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第2話 今、私のことをなんて呼んだ？
【編集部コメント】
お義父さんなりに息子夫婦と交流を深めたいと思ってくれているのでしょう。お義母さん抜きでも焼肉に連れていってくれるとは、ありがたいですよね。豪快に食べて、飲んで、楽しそうに過ごすお義父さん。トモアキさんとの仕事の話にも花が咲きます。そしてリサさんへの気遣いは忘れません……って、あれ？ お義父さん、今リサさんのことをなんて呼びましたか？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙