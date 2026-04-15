南丹市で見つかった遺体15日の警察の動きは 3月23日から行方不明となっていた南丹市園部町に住む11歳の小学生、安達結希さん。警察は安達さんの行方を捜索していましたが、4月13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。15日の動きをまとめました。 【写真を見る】【京都・男児遺体発見】警察の注目は『安達さんが亡くなった経緯について』自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索男児が通う小学校はきょう授業再開、事件のショッ