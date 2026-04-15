南丹市で見つかった遺体 15日の警察の動きは

3月23日から行方不明となっていた南丹市園部町に住む11歳の小学生、安達結希さん。警察は安達さんの行方を捜索していましたが、4月13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。15日の動きをまとめました。

【写真を見る】【京都・男児遺体発見】警察の注目は『安達さんが亡くなった経緯について』自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索 男児が通う小学校はきょう授業再開、事件のショックから休んだ児童も【中継】

死体遺棄の疑いで男児の自宅を家宅捜索 本格的な捜査へ

午前7時過ぎ、規制線がはられあたりに緊張感が走りました。3月23日から行方不明となっていた京都府南丹市園部町に住む11歳の小学生、安達結希さん。警察が行方を捜索していましたが、13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。





別の場所で見つかっていた「通学用かばん」と「靴」

警察は遺体の身元が安達さんと確認されたことなどから死体遺棄の疑いで安達さんの自宅を家宅捜索しました。遺体の状況などから事件の可能性もあるとみて本格的な捜査に乗り出したとみられます。

3月23日午前8時ごろ父親が安達さんを車で学校のそばまで送り届けたとされています。



しかし、学校によりますと午前8時半すぎの時点で教室に安達さんの姿はなく、昼前に担任が母親に連絡をしたことで、行方不明となっていることが発覚しました。学校の防犯カメラには安達さんの姿は映っていなかったといいます。



これまでの捜索で、安達さんの「通学用かばん」と履いていたとみられる黒色の靴がそれぞれ別の場所で見つかっていました。

見つかった遺体は仰向けで…埋められたり隠されたりするような形跡はなし

肝心の安達さんの行方分からずにいましたが4月13日、小学校から南西に約2km離れた山林で、付近を捜索していた警察官が安達さんの遺体を発見。警察によりますと、遺体は仰向けで埋められたり隠されたりするような形跡はなかったということです。



この場所について近くに住む人は…



（近くに住む人）「土曜日はちょうどあの場所に行って山菜を採っていた。その場所にいました。その場所にいたんですが、においとか変化、おかしいなというのは一切感じなかった。私の父は（発見日当日も）午前中に2回犬の散歩で歩いています。そのときに『何か気づいた?』と聞いたら（父は）『においも何もないし分からなかった、まさかまさか』と（言っていた）」



14日、警察が遺体を詳しく調べたところ死因ははっきりせず、3月下旬ごろに死亡したとみられるということです。



遺体には鋭利な刃物による刺し傷や切り傷などは確認されておらず、着用していた衣服にも目立った損傷はなかったといいます。

「生きて帰って来てほしかった」献花する人の姿

遺体が発見された現場は、連日捜索が続けられていて、15日は花を手向ける人の姿も。



（花を手向ける人）「生きて帰って来てほしかったなという気持ちがあります。これから有意義な人生が待っていたはずなのに、自分なりに残念に感じて来させていただきました」

小学校は授業を再開 事件のショックから休んだ児童も…

安達さんが通う小学校は14日臨時休校しましたが15日、授業を再開しました。



（南丹市教育委員会教育参事・山田啓亮さん）「校長からの説明を聞いた子どもたち、特に安達さんと同じ学年だった6年生の子どもについては涙を流すような様子も見られたと聞いています」



市の教育委員会によりますと事件のショックから休んだ児童も数名いるといい、心のケアを担当する職員を増やすことなどを検討しているということです。

南丹警察署の前からMBS柳瀬良太記者が最新情報を報告

警察は15日朝、遺体の身元が安達さんと確認されたことなどを受け死体遺棄の疑いで自宅を家宅捜索しました。



親族からも話を聞くなどしていて安達さんが行方不明になった経緯などを慎重に調べています。

（MBS柳瀬良太記者）「きょうは自宅での家宅捜索などで、多くの捜査車両が出入りしています。警察が安達さんの遺体を詳しく調べたところ、鋭利な刃物による刺し傷や切り傷などは確認されていないということです。



また、死亡した時期についても3月下旬ごろとみられるとしたうえで、死因が『不詳』であるとして『今すぐ事件性があるとは言えない』と慎重な見方を示していました。



ただ、そうした中警察は15日朝から死体遺棄の疑いで安達さんの自宅の家宅捜索を始めました。遺体の状況などから、事件の可能性もあるとみて本格捜査に踏み切ったものとみられます」



ーーー今後の警察が注目するポイントは?



（MBS柳瀬良太記者）「警察が注目するのは 『安達さんが亡くなった経緯について』です。今回の件をめぐっては安達さんの目撃情報がなく、周辺の防犯カメラにも姿が確認されていないといいます。ほかにも通学かばんや安達さんのものとみられる靴がそれぞれ別々の場所から見つかっており、これらのものがなぜ離れた場所にあったのかなど不可解な点がいくつかあります。



こういったことも含めて、警察は親族に改めて行方不明となった経緯を聞いているものとみられています」