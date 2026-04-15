映画批評家による独自の視点で選ばれる「第35回日本映画批評家大賞」の受賞作品・受賞者が15日、発表された。【動画】映画『愚か者の身分』闇ビジネスの一幕（本編映像）本賞は、1991年に水野晴郎を発起人に、淀川長治、小森和子ら当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立。「映画人が映画人に贈る賞」として、日本では他に類を見ない映画賞として知られている。第35回は、2025年公開作品の中から選考員の独自の視点