Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月15日は、最大2000W出力に対応し、電子レンジや冷蔵庫といった高出力家電も可能にする、DJI（ディージェイアイ）の｢Power 1000｣がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 DJI Power 1000 ポータブル電