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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月15日は、最大2000W出力に対応し、電子レンジや冷蔵庫といった高出力家電も可能にする、DJI（ディージェイアイ）の｢Power 1000｣がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

DJI Power 1000 ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 1.1時間急速充電 家庭用発電機 2000Wの安定出力 大容量 長寿命10年 ソーラー発電機 世界最強の静音23dB 蓄電池 ポータブル バッテリー アウトドア キャンプ RV車中泊用 節電 停電対策 防災グッズ 非常用電源 防災安全協会推奨 5年保証 49,500円 （57%オフ） Amazonで見る PR PR

災害もアウトドアもこれ1台。爆速充電×高出力の頼もしすぎる、DJIのポータブル電源「Power 1000」が57％オフ！

ポータブル電源選びで重視したいのは、出力・充電速度・安全性。そのすべてを高水準でまとめたのが、「最大2000W出力」と「約70分でフル充電」を実現した、DJI（ディージェイアイ）の｢Power 1000｣。今なら57％オフのスペシャルプライスで購入可能です。

「Power 1000」は、その名の通り大容量・高出力が魅力のポータブル電源です。最大の特徴は最大2000W出力に対応している点。電子レンジや冷蔵庫といった高出力家電にも対応し、“ほぼ全部動く”安心感があります。

アウトドアはもちろん、停電時のバックアップ電源としても活躍。複数のデバイスを同時に使えるため、家庭内の電力確保にも心強い存在です。

約70分でフル充電。長く使える安心設計

もうひとつ注目したいのが充電スピード。家庭用コンセントに接続すれば、約70分でフル充電が可能です。必要なときにすぐ満充電にできるため、急な外出や災害時にも対応しやすいのがメリットです。

バッテリーは長寿命設計で、約10年使える耐久性を実現。過電流や過電圧、過放電を効果的に防ぐDJIバッテリー管理システム （BMS）を採用しており、日常使いから非常時まで安心して使い続けられます。

「最大2000W出力のパワー」と「約70分の急速充電」、さらに「約10年使える安心設計」を兼ね備えた、DJIのポータブル電源｢Power 1000｣。頼れる電源環境を1台で整えたい人にとって、有力な選択肢になりそうです。

DJI Power 1000 ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 1.1時間急速充電 家庭用発電機 2000Wの安定出力 大容量 長寿命10年 ソーラー発電機 世界最強の静音23dB 蓄電池 ポータブル バッテリー アウトドア キャンプ RV車中泊用 節電 停電対策 防災グッズ 非常用電源 防災安全協会推奨 5年保証 49,500円 （57%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月15日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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