Image: Amazon USB充電器、ガジェット類の充電基地として非常に頼りになりますが、大きくてじゃまだと感じたことはありませんか？ 僕はあります。複数のデバイスを同時に充電したい場合、複数のUSBポートがあるものが理想的ですが、その分充電器も大きくなってしまいますよね。そこで、こちら！ CIO NovaPort SLIM QUAD for DESK 67W 4ポート 6,580円 Amazonで見