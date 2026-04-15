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USB充電器、ガジェット類の充電基地として非常に頼りになりますが、大きくてじゃまだと感じたことはありませんか？ 僕はあります。

複数のデバイスを同時に充電したい場合、複数のUSBポートがあるものが理想的ですが、その分充電器も大きくなってしまいますよね。

そこで、こちら！

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CIO NovaPort SLIM QUAD for DESKです。

USB-C×3、USB-A×1で必要十分

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USB-C×3とUSB-A×1の合計4ポートを備えた、スリムなUSB充電器。USB-Cを1ポート使用時は最大67Wの出力に対応しています。

正直、このくらいの出力W数とポート数があれば、日常的に使うには十分なんですよね。

机の上での収まりがいい

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しかも、薄くて小さいのも魅力。本体底面にはすべり止めもあるので、動いてしまうこともありませんなんだったら机の下に両面テープで貼って使ってもいいかも。

大きなUSB充電器に疑問を感じたら、これに変えてみると人生が変わるかもしれませんよ。いやちょっと大袈裟か!?

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