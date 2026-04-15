テレビ朝日は2026年4月15日、報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）での玉川徹氏による、米・トランプ大統領の娘の夫・ジャレッド・クシュナー氏をめぐる発言について、番組公式サイトで、「差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」と謝罪した。テレビ朝日は13日時点で、発言について「人種差別ではないか」とする声が上がっていることについて「ご指摘には当たらないと考えております」とコメントして