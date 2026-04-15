テレビ朝日は2026年4月15日、報道番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）での玉川徹氏による、米・トランプ大統領の娘の夫・ジャレッド・クシュナー氏をめぐる発言について、番組公式サイトで、「差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」と謝罪した。

テレビ朝日は13日時点で、発言について「人種差別ではないか」とする声が上がっていることについて「ご指摘には当たらないと考えております」とコメントしていた。わずか2日で、これを一転させた。

サイモン・ウィーゼンタール・センター幹部も「直ちに放送で批判されるべきだった」

玉川氏は10日放送の同番組で、米国とイランの協議にクシュナー氏が出席するとみられていると紹介されたことに、

「トランプ家の代表として入っているとしか見えないし、ましてやユダヤ人ですよね？ このイランとの協議に関しては、むしろいないほうがいい人のような気がするんですけど、娘婿という立場として入ってくるこの人って何なんだろうってずっと思ってるんですけど」

と発言。イスラエルのネタニヤフ首相に近いクシュナー氏がアメリカ側として交渉の場に同席することは「マイナス」ではないかと、専門家に尋ねていた。

駐日イスラエル大使のギラッド・コーヘン氏は14日にXで、「玉川 徹氏が、ジャレッド・クシュナー氏はユダヤ人であるという理由で外交交渉から排除されるべきだと示唆した懸念すべき発言について、テレビ朝日に正式な書簡を送りました」と発表。「クシュナー氏の外交における役割は、彼の宗教とは無関係です」などと主張していた。

また、香港の英字紙「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」は同日、ロサンゼルスに拠点を置くユダヤ人人権団体・サイモン・ウィーゼンタール・センターのエイブラハム・クーパー副所長が、「玉川氏は、イランに関する議論に個人の宗教や民族性を持ち込んだことで、直ちに放送で批判されるべきだった」などと非難したことを報じている。

この記事では、テレビ朝日がJ-CASTニュースの取材に対して「ご指摘には当たらないと考えております」と回答したことも伝えており、クーパー氏は

「個人のアイデンティティーを理由に差別を行う道を開いてしまった」

とも指摘している。

「不快な思いをされた皆様にお詫びいたします」

テレビ朝日は15日、「羽鳥慎一モーニングショー」公式サイトで、「アメリカとイランの協議に関する4月10日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」として、「不快な思いをされた皆様にお詫びいたします」と、謝罪した。

そのうえで、玉川氏の発言の意図について、「クシュナー氏に関する専門家への質問であって、差別的な意図はありませんでしたが、説明が不十分で表現に配慮が足りませんでした」と説明。

「宗教・民族・出自といった属性によって人物が判断されることはあってはならず、差別や憎悪、偏見を助長することがないよう丁寧な番組制作に努めてまいります」とした。

J-CASTニュースは15日、テレビ朝日に取材を申し込んだところ、公式サイトにコメントを出した旨連絡があった。