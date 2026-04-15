古い町並みが残る高知県室戸市吉良川町でこの春、新しい宿泊施設がオープンします。準備を進めるのは、地元で生まれ育った男性です。宿泊施設に込めた思いを取材しました。室戸市吉良川町。明治から昭和の初めにかけて土佐備長炭の生産・流通の拠点として栄え、いまも町並みには、その面影が色濃く残っています。古民家の中に整えられた落ち着いた色合いの家具やステンドグラスの照明。建物と上手く調和し、レトロでおしゃれ