イラン情勢で原油高の終わりが見えない中、名古屋市は市バスの燃料となる軽油について、5月分も入札でなく随意契約で調達することになりました。 【写真を見る】市バス燃料の軽油 5月分も入札でなく“随意契約”に 6月分は入札予定も…7月分は今後の状況を見て検討 名古屋 市バスの軽油の調達は、3か月に一度、複数の業者に価格などを提示させて有利な条件で契約する「入札」が基本ですが、燃料費高騰の影響で4月から6月分は不成