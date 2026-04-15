イラン情勢で原油高の終わりが見えない中、名古屋市は市バスの燃料となる軽油について、5月分も入札でなく随意契約で調達することになりました。

【写真を見る】市バス燃料の軽油 5月分も入札でなく“随意契約”に 6月分は入札予定も…7月分は今後の状況を見て検討 名古屋

市バスの軽油の調達は、3か月に一度、複数の業者に価格などを提示させて有利な条件で契約する「入札」が基本ですが、燃料費高騰の影響で4月から6月分は不成立に。緊急措置として、4月分は価格が直近のほぼ倍の1リットルあたり199円で特定の業者との「随意契約」を結びました。

6月分は入札予定も…

名古屋市は、5月分の約1300キロリットルについても入札を行う時間的余裕がないとして、随意契約を結ぶことにしました。6月分は入札を行う予定で、7月以降については今後の状況を見て検討するとしています。

軽油を使う車両は、約1000台にのぼる名古屋の市バス。燃料高騰に、広沢市長は…



（名古屋市 広沢一郎市長 4月8日）

「地方だけでやっていくのは大変なので、国全体のこととして国で措置していただけないかという声を上げていく」