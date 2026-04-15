１４日午後、邑楽町で住宅２棟が全焼する火事があり、火元とみられる住宅から１人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、１４日午後５時前、邑楽町篠塚の無職・野村磤さん（８８）の住宅で「火事があった」と１１０番通報がありました。 消防が駆けつけ、火は約２時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅１棟１４２平方メートルが全焼し、焼け跡から男性１人の遺体が見つかりました。この家には野