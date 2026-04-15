人手不足などの課題を抱える中小企業の生産性向上をサポートするセンターが太田市内に開設し、１５日にオープニングセレモニーが行われました。 今月１日に太田市本町に開設したのは県よろず支援拠点生産性向上支援センターです。 県産業支援機構の拠点、おおたブランチ内に開設された支援センターは人手不足などの課題を抱える県内の中小企業に対し、支援サポーターが企業を