何者かと共謀のうえ８０代の女性から現金１０００万円をだましとったとして中国籍の男（２３）が逮捕されました。 男は３月、何者かと共謀のうえ警察官や検事などになりすまし、広島市に住む８１歳の女性から現金１０００万円をだまし取った疑いが持たれています。 警察によりますと、男と共謀した氏名不詳者が警察官や検事などになりすまし「現金を調査するために預かる必要がある」などとうそを言い、女性の家の郵便受けに現