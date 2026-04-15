大阪・交野市に府内最大のドン・キホーテがオープン！食へのこだわりに注目です。 4月15日にオープンした「MEGAドン・キホーテ交野店」。売り場面積は大阪府内最大となる約7500平方メートル。食品、コスメ、雑貨など約10万点が揃う大型店舗です。 プロテインコーナーでは、1杯100円で味見ができる「プロテイン自販機」が… 生鮮食品や総菜を店内で製造・加工するMEGAドンキ