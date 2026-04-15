高知県土佐清水市出身の中濱万次郎ことジョン万次郎を主人公にしたドラマの制作が発表されて1週間。土佐清水市の資料館には連日多くの人が足を運んでいます。土佐清水市のジョン万次郎資料館では4月9日にNHKが2028年の大河ドラマを「ジョン万」に決定したと発表してから来場者数が急増していて、4月11日・12日の土日はあわせて220人と前の週の96人と比べて約2.3倍になりました。また平日も増えていて、15日も資料館は賑わいました