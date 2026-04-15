中東情勢の悪化による原油高騰や石油製品の供給不足を受けて、4月15日、高知県内の中小企業関係者が県に支援策を要望しました。4月15日、県中小企業団体中央会の久松朋水会長が高知県庁を訪れ、中東情勢の悪化を受けた県内企業の厳しい状況を説明しました。■久松会長「“賃上げに加えて原材料費の高騰や仕入れ自体が困難になり、経営圧迫の要因になってきた”といった、大変厳しい状況との声が届いています。迅速かつ実効性のある