4月14日（火）より、ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』の放送がスタートした。本作では主演の高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑戦。第1話では、光誠が英人に“転生”するまでの展開が描かれた。「光誠」「英人」、そして「英人に転生した光誠」を高橋が絶妙に演じ分け、SNS上で視聴者から「まとってる空気からして全くの別人」「演じ分けが凄まじい」と絶賛されて