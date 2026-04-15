ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』#11 が12日放送された。#11は、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、3億5000万円の大豪邸に住む超セレブママ・エリさん（38歳）に密着した。【写真】夫とインタビューを受ける規格外のセレブママ『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点