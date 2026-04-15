麻雀のプロリーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の“淑女なベルセルク”こと高宮まり（日本プロ麻雀連盟）が10日、自身のXを更新し、キュートな笑顔で書店員に扮した姿を投稿し、ファンを喜ばせた。【写真】高宮まり、りりしいユニフォーム姿のギャップがすごい「Mリーグ25‐26」レギュラーシーズンの方では220.7ポイントの成績で、40人中9位と活躍、さらにチームも危なげなくセミファイナル進出を決めている高宮。実は最近