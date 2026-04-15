対局時とギャップがすごい！ Mリーガー美女のエプロン姿に絶賛「めちゃくちゃカワイイ」
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の“淑女なベルセルク”こと高宮まり（日本プロ麻雀連盟）が10日、自身のXを更新し、キュートな笑顔で書店員に扮した姿を投稿し、ファンを喜ばせた。
【写真】高宮まり、りりしいユニフォーム姿のギャップがすごい
「Mリーグ25‐26」レギュラーシーズンの方では220.7ポイントの成績で、40人中9位と活躍、さらにチームも危なげなくセミファイナル進出を決めている高宮。実は最近まで、書籍から雑貨まで幅広く取り揃える書店「ヴィレッジヴァンガード」とのコラボで、「アクリルフィギュア」やPOP風アクリルバッジなどのアイテムを販売していた。
この日、高宮は「#ヴィレッジヴァンガード さんコラボ！サンレモ(
@3kaku_illust)さんのレトロチャイナ×麻雀の素敵イラストや」「撮り下ろしグッズがいろいろです」「本日4/12(日)23:59までなので、駆け込みもぜひ〜」と呼びかけており、あわせて、ヴィレヴァンの店員に扮してバーコードリーダを手にして笑顔を振りまくショットを公開している。
コメント欄には購入報告のほか、「まりしゃん可愛い」「似合ってます」「こんな店員あかんて、バリ買うやろ」といった称賛が寄せられている。
引用：「高宮まり」Instagram（＠takamiyamari）
【写真】高宮まり、りりしいユニフォーム姿のギャップがすごい
「Mリーグ25‐26」レギュラーシーズンの方では220.7ポイントの成績で、40人中9位と活躍、さらにチームも危なげなくセミファイナル進出を決めている高宮。実は最近まで、書籍から雑貨まで幅広く取り揃える書店「ヴィレッジヴァンガード」とのコラボで、「アクリルフィギュア」やPOP風アクリルバッジなどのアイテムを販売していた。
@3kaku_illust)さんのレトロチャイナ×麻雀の素敵イラストや」「撮り下ろしグッズがいろいろです」「本日4/12(日)23:59までなので、駆け込みもぜひ〜」と呼びかけており、あわせて、ヴィレヴァンの店員に扮してバーコードリーダを手にして笑顔を振りまくショットを公開している。
コメント欄には購入報告のほか、「まりしゃん可愛い」「似合ってます」「こんな店員あかんて、バリ買うやろ」といった称賛が寄せられている。
引用：「高宮まり」Instagram（＠takamiyamari）