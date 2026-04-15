ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』#11 が12日放送された。#11のトークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、元モーニング娘。でフリーアナウンサーの4児の母・紺野あさ美、実業家で4児の母・MALIA.、『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた8児の母・美奈子、ギャル雑誌出身のモデルで1児の母・まぁみという、“ワンオペママ”が集結した。【写真】夫とインタビューを受ける規格外のセレブ