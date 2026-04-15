バツ4で8児の母親・美奈子の現在 ワンオペ育児「旦那がいる方がしんどい」に共感殺到！
ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』#11 が12日放送された。#11のトークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、元モーニング娘。でフリーアナウンサーの4児の母・紺野あさ美、実業家で4児の母・MALIA.、『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた8児の母・美奈子、ギャル雑誌出身のモデルで1児の母・まぁみという、“ワンオペママ”が集結した。
【写真】夫とインタビューを受ける規格外のセレブママ
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、
多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
企画冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸から「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか？」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強い」「いつか幸せになってやる」という結婚への強い思いがあると語った。一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペの方がしんどい」とし、「期待をするワンオペの方が辛い」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることの方が、ダメージが大きいと語った美奈子の名言に、スタジオのママたちも「分かるー！」と共感した。
さらに、プロ野球選手の妻である紺野は、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露し、「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱（ふろうつ）”になる」とリアルな悩みを告白。これには峯岸も自身の子どもが生まれた当初は「夫に、お風呂だけはやってくれたら嬉しいと思っていた」としつつ、「お風呂の時間までに（夫が）帰ってくるか来ないかで神経がすごい削れちゃって…」と激しく共感し、それぞれの過酷なお風呂事情で盛り上がった。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAで見逃し配信中。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、
多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
企画冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸から「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか？」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強い」「いつか幸せになってやる」という結婚への強い思いがあると語った。一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペの方がしんどい」とし、「期待をするワンオペの方が辛い」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることの方が、ダメージが大きいと語った美奈子の名言に、スタジオのママたちも「分かるー！」と共感した。
さらに、プロ野球選手の妻である紺野は、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露し、「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱（ふろうつ）”になる」とリアルな悩みを告白。これには峯岸も自身の子どもが生まれた当初は「夫に、お風呂だけはやってくれたら嬉しいと思っていた」としつつ、「お風呂の時間までに（夫が）帰ってくるか来ないかで神経がすごい削れちゃって…」と激しく共感し、それぞれの過酷なお風呂事情で盛り上がった。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAで見逃し配信中。