１２日、広西チワン族自治区融水県の茶畑で春茶を味わう人たち。（柳州＝新華社記者／黄孝邦）【新華社柳州4月15日】中国広西チワン族自治区柳州市融水ミャオ族自治県で12日、大苗山の景色と春茶を楽しむイベントが開催された。茶商や観光客がミャオ族の里に集い、春景色の中で新鮮な春茶を味わい、産業発展について語り合った。融水ミャオ族自治県はここ数年、ペアリング支援パートナーの広東省廉江市の協力を得て、特産のお