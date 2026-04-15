多くの人は株式投資を“お金を増やす手段”と捉えているでしょう。しかし、企業の個別株を買う「個別株投資」は、企業の成長を応援したい気持ちから始まります。投資信託よりリスクが高く勉強も必要になりますが、「好き」の気持ちが大きい人はそれを「企業愛」として活かせるかもしれません。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）より一部を抜粋・編集し、「推し活」として始める個別株投資につい