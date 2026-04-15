多くの人は株式投資を“お金を増やす手段”と捉えているでしょう。しかし、企業の個別株を買う「個別株投資」は、企業の成長を応援したい気持ちから始まります。投資信託よりリスクが高く勉強も必要になりますが、「好き」の気持ちが大きい人はそれを「企業愛」として活かせるかもしれません。本記事では、横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）より一部を抜粋・編集し、「推し活」として始める個別株投資について解説します。

“好き”を資産に変える！推し活視点で考える「個別株投資」の魅力

私の周りには、好きな会社の株式を買うことで応援している人もいます。たとえば、「映画が好きだから東宝の株を買う」「ディズニーランドが好きだからオリエンタルランドの株を買う」といった具合です。

株を買うという行為は、「稼ぐ」側面ばかりに目を向けられていますが、企業を応援するために行うものでもあります。

株主が株を買ったお金を原資に、企業は事業を成長させる。そして、よりよいコンテンツを生み出す。それらが評価され、さらに株を買う人が増え、株価も上がっていく――。

こういった循環を回していくことが、企業と株主の理想形です。

映画を観たりディズニーランドに行ったりする中で、「ひょっとしたらこのすばらしいコンテンツの1億分の1くらいは、私の応援によって生み出されたものでは！？」と思えたら、ファン冥利につきませんか？

私自身も、「一生売らないぞ！」という気持ちで、応援の思いを込めて持っている株もあります。

実は“散財さん”こそ投資向き!? 強みを活かした「応援投資」

散財さんの強みを利用した個別株投資、通称“応援投資”について、考えてみたいと思います。

ただし、まず大前提として、個別株の投資では、株の勉強が欠かせません。新NISAで投資信託を買う場合には、「長期的にはおそらく右肩上がりになるだろう」との前提があるため、あまり株式の知識がなくても大丈夫です。

ですが、個別株は下落リスクが高いので、しっかりと「買いどき」「売りどき」を見極める必要があります。ですから、初心者が始めるべきは、まずは新NISAのつみたて投資枠での積立投資です。

そして、「もっといろいろな投資をしてみたい！」と、より投資に興味が出てきた段階で、応援投資を始めてみてください。

ときにはプロの分析をも超えるファンの肌感覚…「まさかの買いどき」とは

「ハマっているものがある」というのは、投資の観点からすれば「いいタイミングで株を買える（売れる）チャンスが高い」とも言えます。どういうことなのか、ご説明します。

たとえば、2020年から、世間では新型コロナウイルスが大流行しました。あのとき、旅行業界や外食産業は大ダメージを受けましたよね。株価も軒並み大きく下落しました。

そんなとき、株価の動きや決算などしか見ていない人は、「この企業は株価が下がってきたな……。今買うのは怖いからやめておこう」と考えるケースが多いと思います。そういう人たちが買い戻すタイミングは、業績が回復してからになりがちです。

ですがそこで、その企業のサービスやコンテンツが好きな人であれば、ほかの投資家が買って株価が上がり始めるより前に、「まだ業績としては表れていないけど、明らかにお客さんが増えてきたな……」などと感じ取れるかもしれません。

［図表1］その「肌感覚」がプロの分析を超える！

あるいはめちゃくちゃ株価が下がってしまったときでも、「でもあの会社はすごくいい会社で、ファンも多い。それなのにただコロナだというだけでこんなに下がっているのだから、むしろ今は買いどきだ！」といった、さらに上級者向けの判断すらできるかもしれません。

もちろん、無理に売買する必要はありません。

「へー、こんな値動きをするんだ」と、気になった企業の株価をただウォッチしておくだけでも十分です。

そのうちに、その銘柄の株価の動き方の傾向が、なんとなくつかめるようになってくるかもしれません。

ほかの企業の株はまったくわからなくても、自分の好きなものでプロになる。そんな選択肢も面白いのではないでしょうか。

横川 楓

経営学修士(MBA)／ファイナンシャルプランナー(AFP)

やさしいお金の専門家

推し活経済評論家