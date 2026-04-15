東京商工リサーチは4月15日、「退職代行」についての調査結果を発表した。調査は2026年3月31日〜4月7日、企業答6,425社を対象にインターネットで行われた。○「退職代行」8.7%の企業が経験2024年1月以降、貴社では「退職代行」業者を利用した従業員の退職がありましたか?(単一回答)2024年1月以降、「退職代行」業者を利用した従業員の退職があったか質問したところ、全企業では、「正社員・非正規社員であった」1.5%(6,425社中、10