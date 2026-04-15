母校を訪れた吉田唄菜選手 ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した岡山県倉敷市出身の吉田唄菜選手が15日、母校を訪れ、後輩にエールを送りました。 倉敷市の粒江小学校でお祝いの集会が開かれました。児童ら約350人が吉田唄菜選手を拍手で迎えました。 （吉田唄菜 選手）「少し懐かしい気持ちでいっぱいです。この結果に満足することなくさらに上をめざして努力を続