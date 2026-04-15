日本政府観光局が１５日に発表した３月の訪日外客数（推計）は３６１万８９００人だった。前年同月比３．５％増となり、３月として過去最高を更新。１～３月累計は前年同期比１．４％増の１０６８万３５００人となり、２年連続で１０００万人を超えた。 例年３月下旬ごろから桜シーズンを迎えるなか、４月のイースターに合わせたスクールホリーデーにより訪日需要が高まった。米