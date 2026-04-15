日本政府観光局が１５日に発表した３月の訪日外客数（推計）は３６１万８９００人だった。前年同月比３．５％増となり、３月として過去最高を更新。１～３月累計は前年同期比１．４％増の１０６８万３５００人となり、２年連続で１０００万人を超えた。



例年３月下旬ごろから桜シーズンを迎えるなか、４月のイースターに合わせたスクールホリーデーにより訪日需要が高まった。米国やベトナム、英国など７市場で単月として過去最高を記録。台湾や韓国、マレーシアといった１３市場で３月の過去最高を達成した。一方、中国は前年同月比５５．９％減の２９万１６００人だった。また、中東地域は同３０．６％減の１万６７００人。中東情勢による航空便の運休・減便の影響などを受けた。



出所：MINKABU PRESS