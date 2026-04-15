「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位Blu-ray DIGADMR-2W103（パナソニック）2位AQUOS ブルーレイ2B-C10GW1（シャープ）3位AQUOS ブルーレイ2B-C20GW1（シャープ）4位全自動DIGADMR-2X203（パナソニック）5位Blu-ray DIGADMR-2W203（パナソニック）6位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソ