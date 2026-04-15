Blu-ray DIGA（DMR-2W103）

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　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　Blu-ray DIGA

DMR-2W103（パナソニック）

2位　AQUOS ブルーレイ

2B-C10GW1（シャープ）

3位　AQUOS ブルーレイ

2B-C20GW1（シャープ）

4位　全自動DIGA

DMR-2X203（パナソニック）

5位　Blu-ray DIGA

DMR-2W203（パナソニック）

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー

BDZ-FBW2200（ソニー）

7位　AQUOS 4Kレコーダー

4B-C20GT3（シャープ）

8位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T203（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T205（パナソニック）

10位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T303（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。